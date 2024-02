Bruno Monteiro reforça importância dos blocos afro além do Carnaval | A TARDE

O secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro, esteve presente no circuito Batatinha, no Pelourinho para prestigiar a saída do Olodum. Ele comentou sobre a homenagem aos 50 anos dos blocos afros no Carnaval de Salvador e ressaltou a importância dessas instituições nas comunidades para além da folia.

"Escolhemos esse ano homenagear os 50 anos dos blocos afro, não só como uma reverência ao trabalho que eles fazem no Carnaval, mas ao trabalho que eles fazem nas comunidades, pedagógico e de educação. É o que dá sentido e conteúdo à cultura. Todo esse trabalho de conscientização racial, de enfrentamento ao racismo, de inclusão social e produtiva. Estamos falando de toda uma produção econômica que gera emprego e renda. Tudo isso que os blocos afro fazem. E aqui no Pelourinho, um grande lugar de fomento disso, estamos aqui na sede do Olodum, que tem aqui a poucos metros a Escola Olodum, que já formou mais de 30 mil estudantes, alunos para a arte e para a educação antirracista", disse Monteiro.

Bruno Monteiro revelou o aumento dos investimentos do programa Ouro Negro, que dá auxílio aos blocos afro com recursos para desfilarem no Carnaval. Ele projeta que a iniciativa seja estendida durante o ano todo.

"O Carnaval começa no Pelourinho com essa marca muito forte, da celebração dos 50 anos dos blocos afros, da nossa energia ancestral. Mais do que na prática, esses blocos afros representam para a nossa sociedade. Isso nos motiva a não só ampliarmos o Ouro Negro, como já fizemos no ano passado para cá, dobrando o investimento, e nós vimos ontem na avenida desfiles mais bonitos, mais ricos e representativo. E assim será. Mas, também de um programa de apoio permanente aos blocos afro ao longo do ano, reconhecendo o trabalho que eles fazem para além do carnaval", concluiu.