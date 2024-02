Bruno Reis lamenta liberação 'tardia' da passarela dos ambulantes | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) falou sobre a liberação da passarela dos ambulantes nesta sexta-feira, 9. A estrutura está localizado na orla do Circuito Dodô, que faz o trajeto do Farol da Barra até a Ondina.

"A gente lamenta que a liberação só tenha ocorrido hoje pela manhã, depois de ser atestada a segurança, tanto pelos bombeiros, quanto pelo Ministério Público. E a gente negociou com os ambulantes. Aqueles que quiseram ir para a estrutura, estão lá. Os artistas estão passando, elogiando a estrutura. Foi uma decisão acertada, que veio para ficar. É o diferencial que a gente oferece nesse Carnaval", disse o prefeito.

Bruno Reis ainda destacou que o objetivo da estrutura é trazer maior segurança e conforto para os trabalhadores do circuito, bem como um espaço exclusivo para se evitar prejuízos que estejam relacionados com as suas mercadorias.

"Tenho certeza que vai ajudar também no aumento das suas vendas", acrescentou o gestor municipal. O prefeito ainda reforçou que todas as exigências de segurança foram cumpridas para a operação da estrutura.

"É mais espaço também para os foliões, para os cordeiros, para os blocos que passam pelo Carnaval, Tenho certeza que vai trazer mais conforto", concluiu.