Carlos Muniz ressalta a revitalização do Circuito Osmar | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz (PSDB), ressaltou a importância da revitalização do Circuito Osmar (Campo Grande-Praça Castro Alves), no Centro de Salvador. Ele participou, nesta quinta-feira (8), da abertura da folia momesca, na Praça Castro Alves. O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) do prefeito Bruno Reis (UB), e atraiu foliões soteropolitanos e turistas.

O início oficial da maior festa de rua do planeta foi realizado com um encontro dos trios de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê. O tema do Carnaval 2024 é “Salvador Capital Afro”. E as estimativas são de que a capital da Bahia deve atrair mais de 1 milhão de turistas na folia momesca.

"Muito importante essa revitalização do Circuito Osmar, no Centro. Espero que esta seja uma tendência da maior festa de rua do mundo. Na condição de presidente da Câmara de Salvador e vereador, estamos atentos aos desejos dos foliões para incorporarmos propostas que podem ser transformadas em proposições parlamentares", disse o chefe do Legislativo Municipal de Salvador.

Já o prefeito Bruno Reis ressaltou a importância do tema do Carnaval ressaltar a cultura afro. "Estamos homenageando os blocos Afro, que tiveram remissão de débitos, isenção de todas as taxas para desfilar, apoiamos diretamente em patrocínio, contratação. Fizemos um conjunto de investimentos para que os blocos tenham um protagonismo que nunca tiveram antes. No Carnaval, quando vamos ser a cidade mais falada do mundo, o que vai estar em evidência é a força do povo negro”, disse o gestor municipal.

Durante o lançamento da programação do Governo do Estado da Bahia para o Carnaval 2024, Jerônimo Rodrigues ressaltou que há muitas opções para o folião pipoca. "Nós preparamos uma programação cultural bastante relevante de pessoas [artistas] que já têm nome, é importante isso, e também com aqueles e aquelas que estão começando agora", frisou.

Observatório

Também nesta quinta-feira, ao lado de diversos vereadores, Carlos Muniz inaugurou o Observatório da Câmara Municipal de Salvador, localizado no Circuito Osmar, no Campo Grande.

Na ocasião, o chefe do Legislativo da capital da Bahia e outros parlamentares da Câmara de Salvador recepcionaram convidados e representantes da imprensa baiana.