"Acaba não, mundão", diz folião nesta quarta de cinzas

Quem pensa que o Carnaval de Salvador havia chegado ao fim estava enganado. Na manhã desta quarta-feira, 22, o tradicional arrastão de encerramento da folia levou uma multidão de inimigos do fim rumo a Ondina.

Bell Marques, Léo Santana, Carlinhos Brown e Daniel Vieira iniciaram o desfile às 10h e pela disposição da galera mais parecia que a folia estava só começando.

O ambulante Ricardo Santos está aproveitando o momento e que a chuva deu uma trégua para vender suas últimas cervejas.

"As vendas foram boas, mas sempre sobra alguma coisa no isopor. Então não peguei mais nada ontem e hoje só vou repassar o que sobrou. Aproveitar hoje para zerar o estoque e garantir uma grana para fazer outras guias" contou o Ricardo.

Outro que era só animação foi o sergipano Everton Souza, que mesmo cansado, espera ansioso a passagem dos trios.

"Pensei que não ia aguentar os seis dias, mas já estou no sétimo e com energia, apesar do corpo estar cheio de dor. Isso aqui é muito bom. Acaba não mundão, porque nós queremos muito mais", disse Everton animado.

Nem mesmo a chuva espantou quem ainda queria mais festa. A professora Denise Rodrigues estava se abrigando embaixo de uma marquise, mas contando os minutos para voltar a pular.

"A gente espera um ano para isso, e agora foram dois, então precisamos aproveitar tudo que pudermos. Vou na chuva mesmo para abençoar", diz Denise.

Já o ambulante Ailton Silva conta que como sobrou uma boa quantidade de mercadoria, vai aproveitar para vender no Farol. "Vou ficar por aqui mesmo para acabar tudo. Enquanto os trios forem passando, vou dando aquela curtida, mas quando sair todos vou embora descansar".