Ação da SMPJ acolheu mulheres, criança e adolescentes no carnaval

A rede de atendimento montada pela prefeitura de Salvador, através da secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), acolheu 367 crianças e adolescentes nas Centrais e atendeu 1669 mulheres e 273 ocorrências de violência como assédio, importunação sexual, violência psicológica, agressões ou empurrões nos seis dias de carnaval nos circuitos Dodô e Osmar. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 22, pela prefeitura de Salvador.

No Carnaval deste ano os Centros de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (CAAC), abertos para receber filhos de ambulantes que trabalharam na folia, acolheram 367 crianças e adolescentes em cinco estruturas nos três circuitos da festa. Nos espaços, as crianças e adolescentes tiveram cinco alimentações diárias e participaram de atividades recreativas e de aprendizagem.

“As mães se mostraram muito satisfeitas. Várias voluntariamente vieram falar conosco, agradeceram pelo acolhimento. Recebemos visitas do Ministério Público, da Defensoria Pública, que acompanharam diariamente o funcionamento dos centros. Fizemos reuniões nas sedes dessas instituições e fomos muito elogiados. Pediram para que a gente seguisse nesse ritmo. Vamos fazer agora o nosso balanço final para melhorar ainda mais o serviço, mas os resultados foram além das nossas expectativas em termos de acolhimento”, disse Fernanda Lordêlo, secretária da pasta.

De acordo com a Secretária de Promoção Social, Combate a Pobreza, Esporte e Lazer, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, também realizou 2153 abordagens para combater o trabalho menores nos circuitos da festa. Foram 561 atendimentos a pessoas de rua, 17.576 refeições distribuídas durante os seis dias de carnaval.

Fernanda Lordêlo também destacou o sucesso da rede de acolhimento, montada pela Prefeitura, com trabalho de atenção integral às mulheres que segundo ela, não ocorre apenas nos dias de folia, mas durante todo o ano, nos três Centros de Referência e Atenção à Mulher disponíveis na cidade.

“Tivemos a manutenção da violência contra a mulher neste Carnaval, mas nós conseguimos com os centros de referência acolher essas mulheres. Então, neste ano, elas viram que existe esse espaço de acolhimento. Todas serão agora direcionadas para os centros que funcionam o ano inteiro para que a gente não perca essa mulher do radar”, disse Fernanda.

Ao todo, os Centros de Referência e Atenção à Mulher montados nos dois principais circuitos do Carnaval, Osmar (Campo Grande) e Dodô (Barra/Ondina), realizaram 3.462 atendimentos para informações, assistência social, psicólogas e advogadas.

Os Centros de Referência e Atenção à Mulher funcionam durante todo ano na Ribeira, com o Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce; em Cajazeiras, com o Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher Arlette Magalhães; e nos Barris, com o Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares.