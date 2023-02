Anitta se disfarça e curte a madrugada de Carnaval em Salvador

No Carnaval de Salvador acontece de tudo e um pouco mais. Bruna Marquezine andando de moto táxi, Ivete Sangalo disfarçada em pipoca curtindo com os foliões. Na volta da festa após dois anos, foi a vez da cantora Anitta, que, depois de desfilar no trio sem cordas no circuito Barra-Ondina, vestiu um abadá, colocou um boné no rosto e máscara, e ficou curtindo no Centro da capital baiana, na madrugada deste sábado, 18.

Os vídeos gravados foram nas imediações da Praça Castro Alves, com pessoas ao redor, mas ninguém reconheceu a cantora. Comendo milho e dançando muito, Anitta ainda interagiu com o cantor que estava em cima do trio passando no momento. O artista também não reconheceu a cantora.

Nas redes sociais, Anitta publicou vídeos brincando pelas ruas que estavam vazias. Confira:

null Reprodução | Redes Sociais