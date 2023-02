Ao lado de Jerônimo, Margareth Menezes curte Carnaval do Pelourinho

O governador Jerônimo Rodrigues e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, prestigiaram o Carnaval do Pelourinho e acompanharam o show de Paulinho Boca de Cantor, nesta terça-feira, 21. A primeira-dama do Estado, Tatiana Velloso, e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, também estiveram na ocasião.

O governador aproveitou para fazer um balanço da festa e claro, curtir o som [veja o vídeo]. “Já estamos do meio para o fim. Já estou com saudades, mas muito feliz porque a nossa missão foi cumprida, com a presença das pessoas do interior, da capital e dos turistas de todos os estados. Foi todo mundo muito bem recepcionado, com segurança. Então, quero celebrar a nossa animação de um carnaval em cada esquina. Isso é um sinal de que teremos, nos próximos três anos, essa mesma atitude, gerando renda, mostrando a cultura e mostrando que a Bahia tem o melhor Carnaval do mundo”, comemorou.

Um dos membros fundadores do grupo Novos Baianos e criador do "Trio Elétrico dos Novos Baianos", Paulinho agradeceu ao governador pela democracia do Carnaval do Pelourinho: “essa festa, nesse lugar, mantém viva a essência dos antigos carnavais, é história, é cultura, são nossos patrimônios”.

Margareth Menezes disse que fez questão de abrir espaço na agenda para comparecer ao Carnaval Ouro Negro. Ela destacou a diversidade do circuito e chamou de ‘potente’ a folia baiana.

“É um prazer ter tido a oportunidade de vir aqui, no Pelourinho, diante da minha agenda, que estava bastante corrida. A diversidade é importante para a cultura da Bahia e do Brasil. Carnaval é uma festa que acontece em diversas regiões do país, mas a Bahia é especial, porque é precursora de muitas manifestações dentro do Carnaval, da própria invenção do trio elétrico, da própria Axé Music, dos blocos afros, da música que fala sobre a negritude. A Bahia tem uma responsabilidade muito grande nisso, com um carnaval muito potente”, detalhou a ministra da Cultura.