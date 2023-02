Ao som de 'mete seu cachorro' La Fúria agita o Campo Grande

No comando do Bloco "As Kuviteiras" a banda La Fúria invadiu a avenida do Campo Grande nesta sexta-feira, 18, ao som de "mete seu cachorro", uma das concorrentes para o título de música do Carnaval.

Com as dançarinas fantasiadas de cachorrinhas e um mascote à caráter, o vocalista Bruno Magnata intimou a galera para escolher a canção. "É música do Carnaval ou não é? Quem que é a música do verão?"

Na passagem do bloco, que completa 35 anos de existência, a Avenida ficou decorada de amarelo. "Me sinto satisfeito. Foram dois anos de pandemia", disse o cantor durante o percurso.

Vídeo de La Fúria com 'mete seu cachorro' aposta da banda para música do Carnaval Leo Moreira | Ag. A Tarde