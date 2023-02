Após show, Baby fala da felicidade de voltar a tocar no Carnaval

Após um show que agitou o Largo do Pelourinho nesta sexta-feira, 17, com clássicos da sua carreira, além de homenagear Moraes Moreira, Baby falou com o Portal A TARDE do que sentiu ao voltar a tocar no Carnaval de Salvador.

"Foi uma felicidade incrível. E assim aumenta a vontade de fazer muito bonito. Achei que este ano não ia dar, mas acabou que foi um prazer muito grande".

A cantora lembrou ainda das experiências em cima do trio elétrico no passado, e disse que recorda com carinho do dia em que puxou o coro de uma música em homenagem ao Tricolor baiano.

"Quando a percussão tocou eu não aguentei e cantei, 'quem é o campeão dos campeões, e a multidão respondeu 'é o Bahia'. Foi lindo demais", relembra.