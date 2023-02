Armandinho celebra "energia" do Carnaval após retorno da pandemia

Armandinho aproveitou os momentos em que não esteve em cima do trio para prestigiar o Camarote Expresso 2222. Ao Portal A TARDE, o artista comemorou o retorno do Carnaval de Salvador após três anos e duas edições canceladas.

"Essa volta vem com uma energia redobrada. Os convites, as manifestações, homenagens, parecem que tiveram mais importância agora depois dessa triste parada que tivemos. Eu vejo isso de uma forma bacana e quero que continue com essa alegria", falou.

Armandinho também comemorou a integração entre artistas de diversas áreas e outras personalidades no camarote. Em seguida, ele desceu para a concentração e comandou o Trio Armandinho, Dodô e Osmar.

"Esse camarote é especial, tem todo um tratamento cultural, artístico e pessoas importantes vem aqui, o caso da primeira-dama [Janja]. Eu sempre encontro pessoas especiais nesse camarote de [Gilberto] Gil, de Flora [Gil]. É um lugar que eu sempre tiro um tempo para vir. É uma maravilha do Carnaval".

Armandinho no Expresso 2222 | Foto: Lucas Franco | Ag. A TARDE