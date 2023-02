Arthur Lira marca presença no carnaval de Salvador

O presidente da Câmara dos Deputados (PP-AL), Arthur Lira, marcou presença no primeiro dia de carnaval na capital baiana, nesta quinta-feira, 17. O parlamentar foi flagrado curtindo o Camarote Salvador pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Veja vídeo do Portal A TARDE



null Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Acompanhado da comitiva do prefeito Bruno Reis, o parlamentar não atendeu às equipes de imprensa presentes no Camarote para falar sobre questões como a expectativa do novo arcabouço fiscal.

Na quarta-feira, 15, o presidente da Câmara autorizou a criação de um grupo de trabalho para debater a proposta de reforma tributária. O prazo do colegiado é de 90 dias e renovável por mais 90.

Parlamentar não atendeu às equipes de imprensa presentes no Camarote | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE