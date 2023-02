Baía de Todos-os-Santos é homenageada no Carnaval do Rio

A cultura baiana foi homenageada, mais uma vez, no Carnaval do Rio. A Escola Unidos da Tijuca levou, na noite deste domingo, 19, a história da Baía de Todos-os-Santos para a Sapucaí.

Com o samba enredo "É onda que vai… É onda que vem… Serei a Baía de Todos-os-Santos a se mirar no samba da minha terra", o desfile da agremiação do grupo de elite contou com 3,3 mil integrantes, distribuídos em 29 alas, seis carros e dois tripés. A escola também mostrou o Farol da Barra, mas o carro alegórico acabou tombando depois de bater em um viaduto.

Um dos destaques do desfile, que mostrou a relação da Baía com portugueses, holandeses, franceses e africanos, foi a atriz Juliana Alves representando Iemanjá. Durante a apresentação, os efeitos de luz, combianados à coreografia com leques gigantes e efeitos de luz, davam a impressão de movimento do mar e que a artista estava flutuando.