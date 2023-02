Bell Marques, Ivete e Claudia Leitte agitam a segunda de Carnaval

A segunda-feira, 20, segue agitada em Salvador. Artistas importantes irão animar o carnaval em vários pontos da capital baiana, a partir das 12h.

No circuito Dodô, nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo, Xanddy Harmonia, Durval Lelys e Daniela Mercury, passam pelo trajeto que vai da Barra-Ondina, a partir das 15h30.

Para quem prefere o circuito Osmar (Campo Grande), as opções incluem Lincoln, Claudia Leitte, Felipe Encandurras, Psirico, Igor Kannário, Oh Polêmico, Carlinhos Brown e Luiz Caldas.

Já no circuito Batatinha (Pelourinho), vai ter Afoxé Pelourinho, Fogueirão, Ki Beleza e Soweto.

A folia também acontece nos bairros da capital com atrações no Contrafluxo (Rua Chile até à Carlos Gomes), e no Nordeste de Amaralina, Liberdade, Periperi, Plataforma, Boca do Rio, Itapuã e Cajazeiras. Os shows são de artistas diversos como La Fúria, Larissa Luz, Norberto Curvelo, Tati Quebra Barraco, Adão Negro, Chiclete Ferreira, Lincoln, Carlos Pitta, A Patroa, Banda Chicafé.

