Bell Marques puxa multidão no bloco Camaleão nesta terça de folia

O sexto e último dia oficial de carnaval chegou e a saudade já está instalada no coração dos foliões que acompanham Bell Marques, no bloco Camaleão, nesta terça-feira, 21, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Em cima do trio, Bell afirmou que "o último dia é diferente" e comemorou com o folião que, mais uma vez, lotou o bloco Camaleão. "Agora chegou a nossa vez", destacou o cantor.

O artista ainda alertou os foliões em relação à organização durante o percurso próximo ao Farol da Barra e afirmou que "não era momento para brigas".

"Hoje é o último dia, estamos todos cansados, mas precisamos de muita atenção. Manter o sorriso no rosto. Não é hora de brigar", disse.

Presente em todos os dias de folia, o cantor arrastou multidões ao som da sua guitarra e voz inconfundível. Com grandes sucessos da carreira, o artista celebrou a retomada da folia após restrições da pandemia de Covid-19.

Apesar do distanciamento social causado pela pandemia, o empresário Val Artes, de 53 anos, viu a oportunidade de se sentir mais próximo do ídolo e resolveu fazer uma homenagem com direito à bandana colorida e óculos escuros.

"Deixei o meu cabelo crescer na pandemia e, com o boné, todo mundo falava que eu tava parecido com Bell. Eu sou fã há muito tempo. E hoje eu vim neste último dia para prestigiar", revelou.

Depois de tanto esperar pela volta do carnaval, o advogado Alexandre Correia, de 47 anos, veio de Belo Horizonte para acompanhar o desfile do bloco Camaleão. Ao Portal A TARDE, ele agradeceu aos céus pela oportunidade de sair com Bell Marques no Carnaval de Salvador.

"A gente sempre esperou por esse momento. No ano passado nós tentamos vir, mas a pandemia infelizmente cancelou o Carnaval na última hora. Mas Deus nos deu essa oportunidade de voltar esse ano", disse o folião.

"Nós somos fãs do Bell, a última coisa que a gente quer nesse momento é que acabe, fica essa lembrança maravilhosa do povo baiano, de Salvador. Uma cidade espetacular, de pessoas espetaculares", completou.

Para quem pensa que a folia chegou ao fim, o carnaval só termina na Quarta-feira de Cinzas, onde o artista vai participar, pela primeira vez, do tradicional Arrastão, na Barra.