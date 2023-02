Bloco da favorita promete fusão de ritmos no carnaval baiano

Que o carnaval de Salvador é democrático não é mais novidade pra ninguém. Assim como o funk já se incorporou à mistura de ritmos da folia baiana. Apostando nisso, o camarote Brahma escalou o Bloco da Favorita para animar os foliões nessa noite de segunda-feira.

Os vocalistas, Rominho e Gab, fazem sua estreia na festa carvalesca em terras baianas e não disfarçaram a emoção.

"Primeira vez no carnaval de Salvador, tá sendo muito especial pra mim, minha referência é Veveta e vê -la assim tão de perto e logo depois me apresentar é uma emoção sem igual. E um desafio trazer a faceta do Carnaval carioca pra vocês ", diz Gab, enquanto o trio de Ivete se despede do camarote.

Para apresentar suas credenciais ao público baiano, o Bloco da Favorita, conhecido pelo funk, preparou um mix de sucessos.

"A gente bate cabeça pra montar repertório, mas pra cá a gente falou pode botar tudo, os maiores hits, funk das antigas, os medalhões, a galera vai ter muito que dançar com o nosso show", desafia Gab. E Rominho complementa: "vai virar um baile de favela isso aqui".