Bruno Monteiro destaca importância da valorização do Campo Grande

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, conversou com o Portal A TARDE, neste domingo, 19, de Carnaval em Salvador. No comando da pasta desde o início do governo de Jerônimo Rodrigues (PT), ele comemorou o fortalecimento do circuito do Campo Grande.

"O domingo no Campo Grande é muito tradicional e tem uma importância muito grande para o nosso Carnaval. Sempre foi assim e que bom que a gente está aqui depois da pandemia, nesse reencontro do povo com o Carnaval", disse Bruno.

"Sobre uma questão que é muito importante de ser pensada e discutida, que é o melhor aproveitamento desse circuito. A gente vê que nos últimos anos houve um certo esvaziamento, a migração de grandes atrações para a Barra, o que não é um problema, mas a gente precisa pensar também num aproveitamento melhor desde circuito", continuou.

O Carnaval de Salvador está no quarto dia, perto de acabar. Bruno Monteiro afirmou que se sente como um folião quando pensa no fim da festa, mas prometeu seguir trabalhando até o último dia, para confirmar o sucesso do Carnaval de 2023.

"É uma sensação muito boa, é uma festa da alegria, uma responsabilidade muito grande, a gente está trabalhando muito, mas não tem como uma coisa não interferir na outra. É uma festa linda, democrática, diversa. Quando começa a falar que já está perto do fim, já vai dando aquela dorzinha, vamos seguir aí trabalhando, até quarta-feira de cinzas para que tudo dê certo e esse Carnaval confirme o sucesso que está sendo até aqui", pontuou Bruno.