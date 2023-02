Bruno Reis comemora adesão do público ao circuito Osmar

Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira, 20, o prefeito Bruno Reis (União) destacou a participação popular do dia anterior, ocorrida no Carnaval do Centro de Salvador. Além do circuito Osmar (Campo Grande), a forte adesão também foi registrada nas demais atrações na região.



“Foi a maior participação popular dos últimos anos da história do Carnaval aqui do Centro. As imagens estão aí e valem mais do que números, do que palavras”, frisou o prefeito, que comemorou o processo de fortalecimento do Centro e atribuiu o sucesso principalmente à ida para o circuito Osmar de artistas consagrados.

Segundo ele, essa busca pelo Centro da cidade “desafogou” o circuito Dodô (Barra-Ondina). “Nos últimos anos a gente viu essa polêmica do Carnaval do Centro e, com fé em Deus, ontem nós sepultamos isso [...] O Centro passou a ser desejado novamente”, salientou o gestor.

Isso se refletiu também nos números do transporte público. “Nós transportamos nos ônibus especiais, que saem da avenida Centenário para a Lapa, na noite do sábado, 340 mil passageiros nesses ônibus. Ontem foram 289 mil. Estamos falando de 50 mil pessoas a menos, que justamente estavam em outras áreas da cidade”, continuou Bruno.



Por fim, além das atrações trazidas nos trios elétricos pelas ruas da região, como Parangolé e Oh Polêmico, Bruno citou novidades lançadas pela gestão municipal, como a Varanda da Folia, Palco Brisa e Donas do Som, essas últimas duas na Praça Castro Alves.

“Grandes atrações mobilizaram milhares de pessoas. Tivemos uma grande participação popular ontem, então a gente comemora. E aí precisamos evidenciar e mostrar isso para a população, como o Carnaval do Centro, que é um Carnaval para a família, que a criança participa, para todos os ritmos e estilos musicais, um Carnaval cultural e tradicional. Isso mostra o quanto esse Carnaval tem proporcionado alegria e felicidade às pessoas”, concluiu.