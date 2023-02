Bruno Reis explica ausência na saída do Ilê: "Não deu para a agenda"

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), falou na tarde deste domingo, 19, sobre o motivo de ter se ausentado da saída do bloco Ilê Aiyê, ocorrida no sábado, 18, no circuito Osmar (Campo Grande).

De acordo com o gestor da capital baiana, um conflito de agenda impediu que ele marcasse presença no bloco afro. No mesmo momento, o chefe do executivo municipal possuía compromisso com duas emissoras de televisão.

"Já participei diversas vezes da saída do Ilê, já participei da noite da Beleza Negra. Ontem tinha duas pautas em emissoras de televisão para aparecer em rede nacional neste mesmo horário. Então não deu para a agenda, estava do outro lado da cidade. Temos uma parceria permanente com o Ilê, ajudamos eles a desfilar esse ano", explicou.

Música do carnaval

De forma descontraída, o prefeito ainda falou sobre a disputa para música do Carnaval, que retorna após dois anos de pandemia da Covid-19. Mesmo com 'Zona de Perigo', do cantor Leo Santana, despontando como favorita, trabalhos de outros grandes artistas ainda aparecem no páreo.

"Pelo menos, seis ou sete músicas de artistas que sou verdadeiro fã. Acompanho isso nas ruas, quando as músicas começam chegando, todo mundo se arrepia, começa a dançar, estão felizes, de ver também esse momento em que nossos artistas voltam com força. Isso é importante para os estilos musicais que somos capazes de irradiar para o Brasil", concluiu.