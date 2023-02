Bruno Reis fala sobre mobilidade urbana em coletiva de imprensa

Em coletiva de imprensa realizada na tarde deste domingo, 19, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), falou sobre a questão da mobilidade urbana e as críticas relacionadas à dificuldade de acesso aos circuitos do Carnaval na capital baiana.

"Não é falta de ônibus, nós temos uma oferta de ônibus maior. Tem muitos passageiros sendo transportados por taxi, por aplicativo, por motos. O problema é o deslocamento e nossa grande dificuldade é sempre nos pontos de transbordo, deixar eles livres. No transbordo, enquanto o passageiro desce ou entra no ônibus, isso leva um tempo. A gente precisa pedir a compreensão dos mototaxistas, dos motoristas de taxi e aplicativo para deixar essas áreas livres, porque senão o folião não consegue chegar ou chega com um tempo maior", destacou.

O gestor municipal disse que, diariamente, é realizada uma reunião de avaliação da operação executada no dia anterior, com o objetivo de identificar falhas e otimizar as ações de resposta.

"Nessa reunião que a gente faz, de avaliação da operação, um dos pontos constatados foi esse, que a gente precisa ampliar o efetivo de equipe permanente, para deixar esses locais o máximo possível livres para que as pessoas possam chegar o mais próximo do circuito, possam chegar mais rápido e que a gente possa ter uma vasão maior", revelou o mandatário soteropolitano.

Questionado sobre o investimento e a organização da maior festa de rua do planeta, Bruno Reis garantiu que não houve nenhum gasto desnecessário à realização do evento e que toda infraestrutura foi pensada em benefício dos foliões e da população.

"O que eu garanto a vocês é que a Prefeitura só colocou nas ruas estruturas que eram necessárias à organização da festa. Exceto o camarote lá em Ondina, a gente não tem nenhuma estrutura que não sirva para atender os serviços [à população]", concluiu.