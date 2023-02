“Campo Grande será o mais desejado em 2024”, promete titular da Secult

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, garantiu, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 21, que o circuito Osmar (Campo Grande) será o trecho mais desejado pelos artistas e foliões no ano que vem.

"Acho que neste ano a gente fez o maior Carnaval da história, com uma quantidade maior de artistas, de público, de atrações e de espaços. Eu sempre pensei muito, enquanto folião, que o Carnaval de Salvador não cabia em uma avenida. O Carnaval de Salvador cabe em uma cidade inteira", exaltou.

Segundo Tourinho, a Prefeitura de Salvador está conseguindo "ampliar o Carnaval para além da avenida. "Estamos realizados, enquanto Prefeitura, por esse Carnaval, pois essa festa aponta um caminho para os próximos", disse o titular da Secult, antes de prometer que o circuito do Centro será o mais buscado na próxima edição da folia momesca.

"Anotem o que estou dizendo: o Campo Grande, em 2024, vai ser o circuito mais desejado por todos os artistas. Todas as pessoas vão querer estar no Campo Grande. Certamente a gente está construindo aqui o circuito mais desejado do Carnaval do Brasil", completou o secretário.