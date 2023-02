Carnaval chega ao fim e foliões comentam: 'Maravilhoso'

O Carnaval vai chegando ao fim com muita animação e momentos marcantes para serem lembrados. Em entrevista ao Portal A TARDE, os foliões que foram curtir a folia no circuito Barra-Ondina nesta terça-feira, 21, comentaram sobre a organização, segurança e toda a folia dos últimos dias de festa.

"O Carnaval está sendo e foi maravilhoso, uma 'vibe' muito massa, a gente veio com os amigos se divertindo, a segurança está ótima, não vi briga. As atrações foram maravilhosas e espero voltar várias e várias vezes. Eu estive e estou conseguindo me divertir em paz", disse a foliã Jessica Soares, de 30 anos.

A foliã Jessica Soares, a segunda da direita para esquerda, com as amigas | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A foliã Valéria Cardoso Santos, de 55 anos, foi curtir o último dia de folia com o companheiro Robério Luiz da Silva, de 59 anos. "Foi muito bom, teve muita gente. Acho que o pessoal com dois anos sem Carnaval, veio aproveitar mesmo, extravasar. Foi muita alegria, o povo procurou mesmo é curtir o carnaval", comentou Valéria.

"A segurança foi bem visível, está bem melhor. Nesse ano teve muita polícia, muito controle, pouca violência, eu gostei e estou gostando. Curti por quatro dias e foi muito bom", relatou Robério.

O casal de foliões Valéria Cardoso e Robério Luiz | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

No entanto, a foliã Ana Carolina Almeida, de 30 anos, relatou que observou algumas brigas durante o circuito, mas se protegeu para que não fosse atingida.

"Teve alguns trios que o pessoal procurou algumas brigas, não foram graves, mas eram muitos empurrões, muitos homens juntos. Por sorte, a polícia aparecia, mas não houve nada pior. De resto, eu consegui curtir tranquila", destacou.

Para o folião Cristian Pereira, de 22 anos, a espera pelo Carnaval depois de dois anos de pandemia foi um dos motivos para o público estar curtindo e animado na folia. "Eu acho que está muito legal. Teve essa espera toda da pandemia, sem termos carnaval, então está todo mundo com a energia muito legal. A estrutura está massa e só alegria", disse.