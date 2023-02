"Carnaval não é só alegria, o Carnaval é 'corre'", diz Luís Miranda

Um dos mais talentosos atores e humoristas do Brasil, o baiano Luís Miranda, conversou com exclusividade para o Portal A TARDE, na noite deste sábado, 18, onde falou da importância econômica e da alegria de poder sentir novamente a energia do Carnaval de Salvador.

"É a oportunidade da gente gerar recursos, não só pra cidade, mas para uma população inteira que enfrentou uma pandemia com dificuldade. O Carnaval não é só alegria, o Carnaval é corre, né? Como a gente diz. Então, é muito bonito ver a cidade lotada de turistas, ver o turismo funcionando, ver as pessoas empregadas e eu acho que é isso que o Brasil precisa agora crescer, comer, chorar, se libertar dos momentos horrorosos que passaram e seguir pra frente construindo um futuro melhor", disse Miranda.

Para o comediante, o carnaval é o "renascimento" da cultura que movimenta o país. Nas palavras dele, o o "carnaval é muito maior que todos nós".

"A gente viu como a cultura movimenta um país, isso aqui tudo acontece por causa dos artistas, da cultura, de um movimento que é muito forte do povo. A gente não pode esquecer o carnaval preto que acontece lá em cima [Centro Histórico] que é o carnaval dos blocos afros. Tudo tem que ser prestigiado, tem que ser mostrado, tudo tem que ser divulgado, tudo tem que ser coroado e esse é um carnaval multicultural que a gente precisa mostrar pro Brasil. Não é só o bloco que passa aqui com a musiquinha do carnaval, mas é um carnaval muito maior que todos nós", afirmou.

Luís Miranda disse que "não tem multicultura sem diversidade, sem respeito às diferenças, a cor, ao gênero e é isso que a gente quer que o Carnaval da Bahia seja", se referindo à importância do respeito a diversidade da festa.

O artista apresenta o Carnaval de Salvador 2023 para o Portal Terra no Camarote da Brahma no circuito Dodô, no circuito Dodô (Barra-Ondina).