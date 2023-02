Cearense faz aposta com jogo no Carnaval: "Todo mundo se diverte"

Nos intervalos entre as atrações no Circuito Osmar nesta sexta-feira, 17, um entusiasta em apostas realizou seu jogo, em que o participante deve derrubar os três pinos à frente do gol com um chute, mas sem usar a tabela nem atingir os pinos depois que a bola entrar no gol. A aposta vale R$ 5.

Leia mais: Campo Grande recebe blocos afro e agremiações do samba nesta sexta-feira

"Muita gente tem brincado. Praticamente a Bahia inteira tem tentado derrubar os copos [que funciona como pinos de boliche]", disse Marquez Gonçalves ao Portal A TARDE.

Cearense de Juazeiro do Norte, Marquez veio à Bahia para fazer a brincadeira, mas disse que não costuma realizá-la no local em que mora. "Lá eu não faço. Eu só jogo com baiano. O baiano não consegue ver um desafio que quer superar", brinca.

"A margem de lucro eu não posso declarar aqui em público, mas é um jogo rentável e todo mundo se diverte e ganha dinheiro", conclui.

A reportagem do Portal A TARDE entrou na brincadeira. Veja o resultado abaixo:

null Lucas Franco | Ag. A TARDE