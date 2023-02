Claudia Leitte é vaiada por foliões na Barra

No último dia do carnaval, nesta terça-feira, 21, a cantora Claudia Leitte foi vaiada pelo público no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A situação ocorreu quando a artista estava comandando o bloco Largadinho e se irritou com foliões que gritavam em coro "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" e faziam o “L”.

"Quando eu subo no palco, eu não vou dizer o que vocês querem que eu diga", retrucou ela.

Para alguns dos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a cantora deu sinais de que apoiou Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. Entre os motivos que levantaram desconfiança, está o fato de que a cantora passou a seguir nas redes sociais o pastor André Valadão, que proferiu ofensas contra Lula, além de um storie em que a cantora mostra um abajur em forma de arma e uma Bíblia.

Ainda no trio ela se defendeu da fama de ser bolsonarista: é tudo mentira, o povo diz em que eu votei e em quem eu não votei”.

null Reprodução | Redes Sociais