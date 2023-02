Cláudia Leitte: "Faço questão de estar aqui todos os anos"

A cantora Claudia Leitte puxa a pipoca no circuito Osmar, no Campo Grande, nesta segunda-feira, 20. No Carnaval de Salvador, ela não tem poupado energia e levantado o público com canções como "Claudinha Bagunceira", além das músicas que fazem parte álbum "Realverso", lançado para a folia.

Os foliões ainda levaram a avenida um bandeirão com homenagem aos 20 anos de Carnaval com o comando da artista. "Tô muito feliz, coração disparado. A pipoca tá massa, tá molhadinha. Tem bandeira. A gente tem que ficar onde o povo está. E faço música para gente, para amar", disse.

Durante a passagem na avenida, a artista ressaltou a importância do Circuito Osmar para o Carnaval de Salvador.

"Eu amo vir ao Campo Grande. Eu acho que o Carnaval começou aqui e faço questão de estar todos os anos nesse circuito", destacou.

Ao som de "Preta", a cantora fez um dueto com Beto Barbosa e agitou os foliões no ritmo da lambada.

"Todo baiano sabe dançar lambada. Eu cantei com Beto Barbosa", brincou ao fim da canção.

