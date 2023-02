Claudia Leitte interrompe trio após ver folião passando mal

A cantora Claudia Leitte interrompeu o desfile do bloco Largadinho no circuito Dodô após presenciar um folião passando mal em frente ao Camarote.com, neste domingo, 19.

A cantora percebeu uma movimentação e questionou se havia alguém passando mal. Com a resposta positiva, ela pediu que a banda parasse de tocar e acionou os bombeiros civis.

>> Com sucessos da carreira, Claudia Leitte arrasta multidão na Barra

"Bombeiro civil, preciso da ajuda de vocês. No lado direito do trio elétrico, vindo da Barra. Vamos abrir essa rodinha, por favor. Tá desacordada, não, né? Glória a Deus", disse a artista, que jogou uma garrafa de água, que foi repassada pelos foliões.

Em seguida, ela seguiu com o show, mas parou instantes depois. "Precisa de espaço pra sair? Pedi pra parar. Galera, precisamos de mais gente".

Momentos depois ela seguiu o desfile do trio, que se aproximava do fim do percurso, já no bairro de Ondina.

null Matheus Calmon