Com sucessos da carreira, Claudia Leitte arrasta multidão na Barra

A cantora Claudia Leitte abre o desfile no circuito Dodô, em frente ao Farol de Barra, com o carinho dos fãs. A cantora tem feito homenagem no Carnaval deste ano para os seguidores, que marcam presença na noite deste domingo, 19, no quarto dia de festa momesca.

A engenheira civil Carolina de Souza levou uma faixa com a escrita "pra sempre vou te amar". Fã da cantora de vários carnavais, ela fez questão de ir atrás do trio do bloco Largadinho.

"Eu sou de Minas Gerais. E acompanho a Claudinha há três carnavais, em Salvador. Este ano estou acompanhando em bloco, na pipoca, camarote", disse a fã.

Carolina de Souza e Nicole Pereira, fãs de Claudia Leitte | Foto: Thiago Conceição | Ag. A TARDE

A Nicole Pereira, do Maranhão, levou um cartaz no qual está escrito "Sentimento que nem cabe", visando descrever a sensação de estar no Carnaval de Salvador.



"Já acompanho ela nos carnavais. E faço parte de um fã clube. Estava com ela no primeiro dia de folia e vou até o último dia", disse Nicole.

Passagem da artista deixou um mar de rosa no Farol da Barra | Foto: Thiago Conceição | Ag. A TARDE