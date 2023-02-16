Logo - ATarde
ASSINE A TARDE Fale Conosco

Confira a transmissão do A TARDE Folia 2023

Grupo A TARDE realiza a transmissão da folia momesca no circuito Barra-Ondina

Publicado quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 às 20:30 h | Atualizado em 16/02/2023, 20:43 | Autor: Da Redação
Imagem ilustrativa da imagem Confira a transmissão do A TARDE Folia 2023
-

 

ATARDE
 

Siga o A Tarde no Google Notícias e fique sempre por dentro

icon do google news

Publicações relacionadas