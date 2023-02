Danniel Vieira convida público para o arrastão

O último dia oficial do Carnaval de Salvador acontece nesta terça-feira, 21, mas o cantor sertanejo Danniel Vieira deixou o convite feito para o arrastão programado para acontecer nesta quarta-feira, 22, no Circuito Barra-Ondina.

“Hoje é o último dia para alguns. Sei que hoje encerra de maneira oficial, mas amanhã tem o arrastão. Vai ter Carlinhos Brown, Léo Santana, Bell e também Daniel Vieira”, disse o cantor.

Mas antes de chegar o arrastão, o cantor falou do retorno dos festejos em 2023, após dois anos sem a folia momesca por conta da Covid-19.

“Eu acho que passou muito rápido. Passamos dois anos esperando e pela ansiedade era para ter mais 15 dias”. O cantor ainda falou da sua passagem e do olhar sobre a movimentação nas ruas. “Vi pouca violência. As pessoas para a rua para extravasar e fazer o que tem que ser feito no Carnaval, como beijar na boca e ser feliz”.

Danniel Vieira toca nesta terça-feira, 21, na Varanda localizada no Circuito Campo Grande.

Sertanejo Danniel Vieira em entrevista ao Portal A TARDE | Foto: Pietro Raña | Divulgação