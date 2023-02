Diretor da Codesal atualiza situação das chuvas em Salvador

O diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, disse que a situação das chuvas que ocorrem no último dia de Carnaval é monitorada pelo órgão, em entrevista nesta terça-feira, 21, no Circuito Osmar, no Campo Grande.

Ele ainda destacou que a atenção foi redobrada após o trágico episódio das chuvas em São Paulo, que deixou 44 mortos e 50 desaparecidos, além de centenas de desalojados e desabrigados.

"O trabalho da Codesal envolveu a remoção de pedras soltas, galhos de árvores que podem causar ocorrências. E os nosso pontos de monitoramento estão funcionando. Até o momento, não houve registro de maior agravo em regiões que historicamente sofrem com as chuvas na capital baiana, a exemplo do Centro, Boca do Rio", explicou Sosthenes.

Após um dia inteiro de chuvas na segunda-feira, 21 (o que não desanimou os foliões), a previsão climática desta terça-feira, 22, último dia do Carnaval de Salvador, é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. As chuvas seguem atingindo a capital baiana pelo menos até o próximo domingo, 26.