Diversidade de ritmos: Emicida agita Pelourinho com show de rap

Depois de mais de uma hora de atraso, o rapper Emicida subiu no palco do Largo do Pelourinho para a euforia dos fãs.

O paulista emendou logo no início do show um combo das suas músicas mais conhecidas. O público, que estava impaciente com a demora, logo foi ao delírio ao ouvir os primeiros versos de "Quem tem um amigo tem tudo".

Na frente do palco, o artista foi assistido de perto pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

João Guerra