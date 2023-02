Durval Lelys celebra 20 anos do Me Abraça no Circuito Dodô

Os foliões que curtem o cantor Durval Lelys, que desfila pelo circuito Barra-Ondina com o bloco "Me abraça", celebraram os 20 anos do artista no comando do bloco com muita vibração e homenagens.

Na noite deste domingo, 19, o cantor faz o percusso que já é tradição na folia com sucessos como “Bota Pra Ferver”, “Dança da Manivela” e “Quebra Aê”, além da aposta para o Carnaval 2023, “Descendo Embalando".

Os foliões da Barra tiraram o pé do chão e o trio do Me Abraça desfila com uma águia projetada em painel lateral. A homenagem é feita ao antigo Asa de Águia, banda da qual fez parte durante a maior parte da sua carreira. O grupo está em recesso por tempo indeterminado desde 2014, após decisão tomada pelo artista.