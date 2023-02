'É cada beijo de língua', brinca Ivete com Gilberto Gil e Flora

Durante a passagem do Bloco Coruja, em frente ao Camarote Expresso 2222, na noite desta segunda-feira, 20, quinto dia de Carnaval de Salvador, a cantora Ivete Sangalo brincou com Gilberto Gil e Flora Gil, anfitriôes do camarote. "É cada beijo de língua que vejo vocês dando nos vídeos. Você tá pegando ela de jeito, né? Tem que ser" (Veja vídeo abaixo).

Antes de continuar o percurso Barra-Ondina, a artista ainda cumprimentou e se declarou a Gilberto Gil. "Você está belíssimo[...]. Te amo", falou durante sua passagem pelo Circuito Dodô (Barra/Ondina).

Momentos antes de iniciar seu show, Ivete pediu ajuda as vítimas das chuvas de São Paulo. A artista pediu ao público que dedicasse a atenção e fizessem doações. Até agora, 37 mortes foram confirmadas por causa dos temporais que atingiu a região.

Ivete brincou com Gilberto Gil e Flora Gil Leo Moreira | Ag. A Tarde