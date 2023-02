Edvaldo Brito condena fila "humilhante" durante cadastro de ambulantes

Coordenador do Carnaval entre 2010 e 2012, o vereador Edvaldo Brito (PSD) condenou o "tratamento humilhante" dando aos ambulantes durante o cadastro dos mesmos para trabalhar na folia soteropolitana deste ano.

O edil, que chegou a fazer um discurso na Câmara de Vereadores pedindo uma solução para o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que viu melhorias na situação dos trabalhadores do circuito, incluindo cordeiros, mas que as cenas que se repetem todo ano na sede da Secretaria de Ordem Pública (SEMOP) precisam mudar.

"Fico olhando uma fila desumana que me levou a ir à Câmara de Trabalhadores para fazer um apelo ao prefeito Bruno Reis. Não é possível que com toda essa tecnologia, nós ainda submetamos as pessoas mais pobres e necessitadas a uma fila humilhante daquelas", pontuou durante a saída do Ilê Aiyê neste sábado, 18, no bairro do Curuzu.

"Avalio de forma negativa as condições que esses ambulantes foram tratados no momento do seu cadastramento. Tenho absoluta certeza que se nós todos, inclusive a Câmara, nos dispusermos para mudar isso, iremos conseguir", pontuou.

Brito lembrou ainda da sua época à frente da coordenação da folia, enquanto ocupou a vice-prefeitura da cidade, e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que firmou entre cordeiros e donos de blocos, resultando em melhorias para a categoria.

"Vi no circuito algo que muito me agradou. 13 anos atrás eu impus regras para os cordeiros. Eles não tinham água, eles tinham comida vencida e não tinham sapato correspondente ao trabalho e não tinham luvas. Ontem vi todo mundo de luvas e sapatos compatíveis para o trabalho, observou.

Saída do Ilê

Presente em mais uma edição da tradicional saída do 'Mais Belo dos Belos", o Ilê Aiyê, o vereador fez reverências ao bloco afro e à presença da sua expressão cultural nos carnavais baianos.

"O Ilê para mim é insuperável. Quando me candidatei a prefeito em 1985, o Ilê fez uma excursão daqui da Liberdade até a minha convenção, que era no Largo do Pelourinho. Do ponto de vista da Bahia, o Ilê é realmente a maior expressão que temos de manutenção dos valores dos meus antepassados. Por essa razão, eu também tenho esse apreço pelo Ilê, além de Mãe Hilda ser uma irmã da minha religião e Vovô ser um grande amigo".