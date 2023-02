Em Salvador, Zé Vaqueiro revela sonho de se apresentar em trio

O cantor Zé Vaqueiro, que ficou popular no meio da pandemia com o estouro do piseiro em todo o país, falou da emoção de poder se apresentar no Carnaval de Salvador pela primeira vez.

"Amo a Bahia e tudo tem sido tão novo em minha vida. Estar em Salvador e poder fazer essa mistura de ritmos com esse povo que está bem animado", destacou o artista em coletiva no camarote da Brahma neste domingo, 19,

Na ocasião, Zé Vaqueiro apontou ainda o desejo de comandar um trio elétrico no Carnaval de Salvador, na, já que desta vez se apresentará em camarotes no Circuito Dodô.

"Já puxei trios em outros lugares. Fazer isso em Salvador um dia será a realização de um sonho", falou o artista.