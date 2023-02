"Estou rezando para não acabar", diz Bruno Reis sobre o Carnaval

Na noite do último dia do Carnaval 2023, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), comemorou os resultados conquistados com a folia deste ano, a primeira com a famosa multidão nas ruas da capital baiana desde que ele foi eleito, em 2020.

Em conversa com o Portal A TARDE, o chefe do Executivo soteropolitano destacou o equilíbrio de foliões entre os circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).

"A gente cumpriu um importante papel de atrair mais pessoas para o Centro. Vimos muita gente indo para o Campo Grande e levando as suas famílias. Infelizmente, não conseguimos acertar a ida de Ivete para fechar o Carnaval no circuito Osmar, mas ela já me prometeu que ano que vem fará", revelou o prefeito.

Ele celebrou ainda a reafirmação do circuito Dodô como o preferido dos turistas e foliões. "No sábado, vocês viram, acho que foi o maior público da história do Carnaval de Salvador. Realizar uma festa para quase 3 milhões de pessoas é difícil. Eu rezava para dar certo, mas, agora que tá acabando, eu estou rezando para que não acabe", brincou.

Vale lembrar que, só nesta terça-feira, 21, Bruno Reis esteve na 'Pipoca de Saulo', realizada na Avenida Sete de Setembro, acompanhou o Ghandi, na Avenida Carlos Gomes e, na Barra, pulou atrás do bloco Camaleão, puxado por Bell Marques.

Sobre a cantada que recebeu de Anitta, um dos pontos que mais repercutiu nas redes sociais durante a folia momesca soteropolitana, Reis respondeu com bom humor. "Sempre que ela quiser vir tocar aqui na cidade, será bem-vinda. Minha esposa Rebeca também vai gostar".