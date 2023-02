Fora dos 'grandões' galera faz a festa com bloquinho particular

A criatividade e irreverência do soteropolitano não tem limite. Sem poder ou querer sair nos 'grandões', que em breve tomam conta do Circuito Dodô (Barra-Ondina), um grupo de amigos resolveu colocar seu boquinho nas ruas.

Nem a forte chuva tirou a animação da galera. Com seu mini-trio, "As Pedritas" chegaram cedo na concentração no farol da Barra. Há 12 anos 'desfilando' na maior folia do mundo, um dos organizadores, Fernando Florêncio, jura que cerca de 40 pessoas fazem parte do bloco.

"Nós estamos acostumados a fazer o percurso dos trios na avenida (Campo Grande) e este anos estamos estreando na Barra. Carnaval é isso aí. Só alegria", disse o folião

Todos fantasiados, ele capricharam na produção e maquiagem. Outro responsável pela folia, Jailson Nascimento, levou o filho, Gabrielzinho, para iniciar sua cria na festa momesca. Ele conta que não aguentava mais esperar.

"Tava com saudade de celebrar a vida. Sofremos muito com essa pandemia, precisávamos disso. Carnaval é tudo de bom. Um resnacimento", contou.