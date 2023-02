Fotógrafo da Presidência brinca com fantasias de si mesmo

O fotógrafo da Presidência da República e chefe da Secretaria Nacional do Audiovisual, Ricardo Stuckert, comentou o fato de ter servido de inspiração para alguns foliões em suas fantasias. A declaração foi dada em presença no Carnaval de Salvador 2023, neste domingo, 19, no circuito Barra-Ondina, em que acompanha a primeira-dama, Janja.

Em seu perfil no Instagram, Stuckert compartilhou as publicações de pessoas que se vestiram como ele para curtir a folia. Nas imagens, gente de roupa social, cabelos compridos e câmera em mãos.

"Eu achei interessante por olhar como uma forma de carinho. E gostaria até de conhecer alguns dos que aparecem nas imagens. Alguns ficaram mais parecidos comigo que eu mesmo. Só tenho a agradecer", disse Stuckert.

O fotógrafo ainda destacou que servir de inspiração para fantasias, enquanto fotógrafo, faz parte do reforço de uma cultura onde se pode sonhar em ser o que quiser.