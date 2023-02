Geraldo Jr reconhece a importância do trabalho informal no Carnaval

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB), participou da saída do bloco Ilê, na noite deste sábado, 18, no circuito Osmar (Campo Grande), ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Durante a festa, o emedebista reforçou a importância dos cuidados com as atividades informais no Carnaval de Salvador. Ele ainda comentou sobre o desfile das forças de segurança pública do estado no circuito Barra-Ondina.

"São dois anos sem o maior evento de rua do planeta, o evento mais democrático do mundo. Eu acabo de fazer uma caminhada do Farol da Barra até as gordinhas, ali em Ondina, com a segurança pública do estado, ouvindo as pessoas, o que a gente pode aprimorar pro próximo carnaval para aquelas pessoas que vivem e trabalham do Carnaval por exemplo dos ambulantes. Nós temos que nos sensibilizar com a questão dos ambulantes, não há disputa política, são vidas, são pessoas.", comentou.

Geraldo, que também é coordenador do Carnaval e do São João da Bahia, aproveitou para ressaltar o papel simbólico que a celebração momesca representa para o povo.

"Eu estou tendo a oportunidade de conhecer um outro Carnaval como folião, como cidadão da cidade. Eu fui vereador e agora como vice-governador. A gente conhece muito falando dos trio elétricos, dos blocos, dos camarotes, mas eu estou tendo a oportunidade de conhecer uma outra realidade. E o simbolismo hoje que representa aqui a saída do Ilê resgatando a nossa força, a nossa cultura, a nossa raiz, a força da nossa gente, do nosso povo", completou.

Por fim, o vice-governador falou dos investimentos do estado em segurança e das campanhas educativas da gestão estadual para o carnaval.

"Venha na paz, venha 'de boa', faça a sua festa que a gente vai cuidar de você. O Governo do Estado tá investindo quase R$ 110 milhões. São 30 mil homens trabalhando durante todo o carnaval sem prejudicar a rotina do Carnaval e isso é que é o mais importante. O reforço na saúde, na segurança pública já falei, na publicidade, na comunicação e de ações transversais como campanhas combatendo o trabalho escravo, a exploração infantil, respeite as minas que é um projeto que nasceu aqui, mas que hoje está em todos os estados da federação. Vamos para a festa agora", encerrou Geraldo.