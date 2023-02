Governador reforça o combate ao preconceito e violência no Carnaval

Presente no lançamento do Carnaval Ouro Negro na tarde desta quarta-feira, 15, no Largo Tereza Batista, Pelourinho, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), reforçou o combate ao preconceito e o uso de fantasias que segundo ele "ridiculariza pessoas e cultura" no retorno da maior festa de rua do planeta, o carnaval de Salvador.

"Se for uma homenagem de um bloco, se for uma homenagem de uma entidade, é louvável. Então, isso não se faz qualquer tipo de repercussão negativa. Mas se ela acontece forma descontextualizada, assim como é a comunidade LGBTQIA+, ou o povo preto ou povo branco, isso não quer dizer que é só com o povo negro. Então esse momento é um erro que nós temos que ter zelo e cuidar.

O governador disse que solicitou uma atenção da Polícia Militar em vários aspectos relacionadas a violência nos circuitos de carnaval.

"Também pedimos para que a polícia militar pudesse trabalhar na perspectiva de não olhar só pra violência física, mas as violências que a gente toma quando uma agressão. Seja com as mulheres, com a criança, com o adolescente, seja com povo de rua".

Jerônimo Rodrigues fala retorno do Carnaval João Guerra

"A expectativa minha é que a experiência de 2023 a gente possa aprender mais com esse edital pra que 2024 a gente possa fazer desenhos, que possa aperfeiçoar ainda mais o edital", finalizou o governador