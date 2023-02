Hilton sobre governo Bolsonaro: "País estava descendo a ladeira"

O deputado Hilson Coelho (Psol) concedeu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 20, durante a Mudança do Garcia, onde falou sobre a importância de retomar o evento.

Durante a conversa, o parlamentar ainda comentou sobre a expectativa de sair do governo que era presidido por Jair Bolsonaro (PL) e engressar na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas palavras de Hilton, o país estava "descendo a ladeira".

"É uma alegria enorme ter a Mudança (do Garcia) de volta, junto com o Carnaval, mas com essa particularidade que a Mudança tem de aglutinar muita gente com alegria, mas ao mesmo tempo provocar temas para a população brasileira e baiana. A expectativa está relacionada à atmosfera que estamos vivendo. Saímos de uma ameaça onde o país estava descendo a ladeira", disse.

Sobre o governo petista, o deputado espera que temas sociais delicados sejam enfrentados com seriedade e que tenham medidas resolutivas. Entre as pautas, estão a questão da fome e da educação.

"Felicidade e expecitativa, que o governo Lula enfrente o problema da fome no Brasil, através de medidas que retomem debates sobre a questão educacional. A reforma do Ensino Médio é um problema, empobreceu muitos currículos e isso vai gerar problemas para gerações futuras", prosseguiu Hilton.

Por fim, o parlamentar falou sobre a luta pelo piso nacional aos trabalhadores de enfermagem e o fortalecimento do serviço público de um modo geral.

"A área de Saúde também. A gente vem implementando o piso nacional dos profissionais de enfermagem. Assim como o fortalecimento do serviço público em geral. A expectativa grande em relação a reestatização, a Petrobrás é uma questão de honra. Precisamos corrigir esse caminho de privatização dessas empresas para o povo brasileiro", encerrou.