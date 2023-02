"Histórico", diz Xanddy Harmonia sobre 1º dia de Carnaval

Um dos maiores nomes do pagode baiano, Xanddy Harmonia avaliou como “histórico” o primeiro dia de carnaval na quinta-feira, 16. O artista foi uma das atrações a abrir com chave de ouro o Camarote.Com, localizado no circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta sexta-feira, 17.

"Ontem tivemos uma quinta histórica. Todos os artistas. Salvador viveu uma quinta-feira de Carnaval muito diferente de todas as outras. Além da energia, foi uma sequência incrível. Ivetinha, Saulo, eu estava logo atrás. Depois ainda teve Parangolé, Claudia (Leitte), depois Bell (Marques) veio com um bloco daqueles. Então foi uma coisa linda. Uma estreia impressionante", disse ele, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Para Xanddy, o folião estava com ‘sede’ do Carnaval."Graças a Deus. Acho que está todo mundo com essa sede de Carnaval, de alegria, de diversão. Afinal de contas, além de não ter tido o Carnaval, ainda tivemos que passar tudo o que passamos. Aquela tristeza, aquela melancolia. Então nada melhor do que voltar à normalidade. Poder estar tranquilo e se divertir. Então está todo mundo extravasando".

"Vamo ou Bora" é uma das concorrentes para música do Carnaval. Mas ao invés do espírito de rivalidade, Xanddy elogiou as composições que estão no ‘páreo’. “São músicas muito bacanas que estão disputando. Eu fico muito feliz de 'Vamo ou Bora' estar nesse páreo também. Isso é muito gratificante, está na boca do povo. Eu fiquei impressionado em ver como as pessoas estão cantando espontaneamente. Isso diz muito para todos nós", finalizou.