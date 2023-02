Homem que matou vizinho em 2006 é preso na entrada do Carnaval

Um homem que matou o vizinho em 2006 foi reconhecido neste sábado, 18, no circuito Dodô (Barra/Ondina), após identificação no sistema de Reconhecimento Facial utilizado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). O criminoso foi o 15º localizado pela tecnologia neste Carnaval.

No momento do reconhecimento, o homem estava tentando passar pelo Portal de Abordagem no bairro de Ondina quando o sistema gerou um alerta de 93% de compatibilidade com um dos mandados expedidos. Em seguida, equipes da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar realizaram a abordagem.

Segundo o homem, a morte do vizinho aconteceu após uma discussão entre os dois. Após o crime, ele se mudou para o bairro de Vila Canária e estava morando na Federação.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, comemorou o bom desempenho junto com a Polícia Militar.

"Tenho muito orgulho de vocês. Investimos em tecnologia, mas precisamos de tropa comprometida para que o resultado apareça. Nosso resultado é espetacular", destacou Werner.

Depois do primeiro depoimento, o homem foi levado para a Polinter e teve o mandado de prisão cumprido.