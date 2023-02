Janja é criticada por Zambelli após curtir Carnaval de Salvador

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, recebeu críticas de alguns parlamentares e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter curtido o Carnaval de Salvador enquanto o presidente Lula (PT) visitou o litoral norte de São Paulo.

A visita aconteceu por causa das fortes chuvas que atingiram a região paulista, causando deslizamentos e vitimando pelo menos 48 pessoas. Na última segunda-feira, 20, Janja utilizou as redes sociais para solidarizar com as vítimas.

“Estive muitas vezes no litoral norte de São Paulo, um dos cantos mais lindos do nosso país. Ver as praias e morros desfigurados, as pessoas sofrendo, me enche de tristeza e angústia”, escreveu a primeira-dama, em seu perfil no Twitter.

No entanto, um dos principais nomes do bolsonarismo, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) publicou um desenho em suas redes sociais de Janja dançando no meio de pessoas mortas pelas chuvas. “Resume o carnaLula”, escreveu.