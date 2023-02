Janones: "Lula fará em 100 dias, mais que Bolsonaro em quatro anos"

No último dia da folia soteropolitana, o deputado federal André Janones (Avante) marcou presença no Camarote Expresso 2222. O parlamentar chegou ao local junto com o cantor Caetano Veloso, que se apresenta no espaço na noite desta terça-feira, 21.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Janones falou sobre o começo do governo de Lula (PT), apoiado por ele durante o pleito eleitoral ocorrido no ano passado. Nas palavras do deputado, o atual presidente terá feito mais nos primeiros 100 dias de gestão, do que Jair Bolsonaro durante os quatro anos de mandato.

"Infelizmente, o que está em jogo no nosso país não é saber qual governo entrega ou faz mais. Tenho dito que nos primeiros 100 dias de governo, o presidente Lula vai ter feito mais do que Bolsonaro nos últimos quatro anos. A realidade é que nosso país está vivendo, principalmente, uma disputa de narrativas. O bolsonarismo ainda continua mentindo e criando essa realidade paralela para onde boa parte dos brasileiros foram sugados", afirmou.

Ainda sobre política, o deputado disse acreditar que o país caminhava para uma ameaça fascista na gestão de Jair Bolsonaro (PL). A médio e longo prazo, Janones avalia que o governo antecessor poderia colocar um fim no Carnaval.

"Não tenho nenhuma dúvida que estávamos caminhando para o obscurantismo. O fascismo estava aos poucos avançando em nosso país, aquilo era uma escalada fascista. Esse ano ainda não, mas acredito que em algum momento poderíamos chegar a ficar privado da nossa maior festa cultural, que é o Carnaval", completou.

Por fim, André Janones falou um pouco sobre a folia baiana. Em sua estreia no Carnaval de Salvador, o deputado fez questão de exaltar a beleza da festa e acredita que ela pode simbolizar o "renascimento da nossa democracia".

"Primeira vez no Carnaval de Salvador. Costumo dizer que o Carnaval é talvez a maior manifestação cultural do nosso país. O respeito, o amor, a diversidade. Estou aqui para conhecer e prestigiar essa festa maravilhosa e que ela possa simbolizar esse ano o renascimento da nossa democracia. Um Brasil mais tolerante e com festas tão lindas quanto essa que estou vivendo aqui em Salvador", concluiu.