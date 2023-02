Jorge Solla diz que Carnaval marca vitória de um novo governo

O deputado federal Jorge Solla (PT) disse, em entrevista neste domingo, 19, que o Carnaval de 2023 marca uma vitória no enfrentamento da pandemia e também na união do país com o novo Governo Federal.

A declaração aconteceu na sede do afoxé Filhos de Gandhi, no Pelourinho, durante a concentração para o tradicional desfile do grupo que tem mais de 70 anos de história. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também estará presente.

"Vamos às ruas celebrar o Carnaval, que marca não só a vitória no enfrentamento da pandemia apesar de todas as perdas da tragédia e do genocídio, mas marca também o presidente para reunificação do Brasil, a união e a reconstrução de um país que foi tão devastado e precisa novamente ter capacidade de melhorar a vida das pessoas", destacou Jorge Solla.



O deputado ressaltou ainda que as pessoas estão mais contentes e em clima de comemoração.

"Os últimos três dias tenho rodado a cidade e é impressionante o clima, a sensação que você está em um novo país, novos tempos, mais leve, país saudável e as pessoas estão percebendo. Isso é algo que contagia e contamina. Sem violência, sem nada que possa estar negativamente marcando. Pelo contrário, esse é um carnaval que acho que é para deixar a marca extremamente positiva, extremamente saudável e que vai abrir novos horizontes", concluiu.