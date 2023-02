Leitores de A TARDE elegem "Zona de Perigo" como música do Carnaval

Os leitores do Portal A TARDE elegeram "Zona de Perigo", do cantor Léo Santana, como música do Carnaval 2023. A votação aconteceu de forma online e foi divulgada nesta terça-feira, 21, último dia oficial de folia.

Participaram da disputa sucessos dos cantores Filipe Escandurras, Ivete Sangalo, Oh Polêmico, Bell Marques, Lincoln, Xanddy Harmonia e Léo Santana, além das bandas Parangolé, Timbalada e Psirico.

Na enquete realizada pelo Portal A TARDE, com quase 3.500 votos no total, a música "Zona de Perigo" chegou na liderança com 1.701 votos. Em segundo lugar, a canção "Cria da Ivete" levou 645 votos. Já na terceira colocação, ficou "Deixa eu botar meu boneco", do cantor Oh Polêmico, com 453 votos.

Na sequência, a música "Carol", de Filipe Escandurras, ficou em quarto lugar, com 243 votos. Já a quinta colocação ficou para a canção "Vamo ou Bora", de Xanddy Harmonia.

A música "Zona de perigo" conquistou todo o Brasil nas últimas semanas, levando Leo Santana ao topo das canções mais ouvidas pelo Spotify no Brasil, na última segunda-feira, 13.

No dia 10 de fevereiro, a canção cravou a 25ª posição entre as 50 mais ouvidas no mundo, com 2,4 milhões de execuções, e deixou para trás 'Cuff It', a recém-vencedora do Grammy, interpretada por Beyoncé.