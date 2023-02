Léo Santana anuncia projeto “Léo e elas” terça na Avenida

O cantor Léo Santana anunciou um projeto especial chamado “Léo e elas”, que levará para o circuito Osmar (Campo Grande), na terça-feira, 20, último dia de festa, às 15h, artistas do cenário do pagode e pagotrap feminino.

O projeto tem como principal objetivo enaltecer a importância e o talento da mulher através da música, dando relevância a um dos principais ritmos baiano, o "Pagodão". As convidadas do projeto são as cantoras A Dama, Nêssa e Rai Ferreira.

O cantor também confirmou o tradicional arrastão na quarta-feira de cinzas, onde puxará um trio no circuito Barra-Ondina.