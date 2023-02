Leo Santana arrasta multidão na volta do 'Pipoco'

Aberta oficialmente com as festas de ‘Fuzuê’ e o ‘Furdunço’, que aconteceram neste final de semana, a agenda de pré-carnaval na capital baiana continua arrastando multidões pelos circuitos. Nesta terça-feira, 14, a animação ficou por conta do ‘Pipoco’, tradicional arrastão sem cordas comandado por Leo Santana, que vai do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra.

Na concentração, que começou por volta das 18h, o público já mostrou que iria comparecer em peso para a folia. Antes mesmo da chegada do ‘GG’, milhares aguardavam dançando ao som dos ensaios no trio.

Mas foi por volta das 19h25, que a folia começou de verdade. O gigante chegou com força total e não deixou ninguém parado. Não faltaram hits como ‘Vai Dar PT’, ‘Contatinho’ e, claro, a maior aposta do cantor para o carnaval e sucesso na internet, ‘Zona de Perigo’.

Ao longo do percurso, Leo recebeu o carinho de membros de fãs-clubes como ‘Tropa LS’, ‘Apegados LS’ e ‘Endoidadas do Leo’. Integrante da Tropa LS, Jean Oliveira cravou: Zona de Perigo já é a música do carnaval.



“Estou muito ansioso para o carnaval, esperei muito por esse momento. Estarei acompanhando Leo onde puder e onde não puder. Hoje estou aqui, no Carnaval estarei no Nana, onde Leo estiver, eu vou. Zona de Perigo já está na boca do povo, não tem outra. Já é a música do Carnaval”, afirmou ele.

Para a estudante Fran Rebeca, 25, a ansiedade também é o sentimento mais forte nesta véspera de carnaval. Ela, que faz parte do fã-clube Apegados LS e acompanha Leo Santana desde os 13 anos de idade, diz que o carnaval deste ano é “todo do cantor".

“Dois anos sem, né? E aí quando a gente volta já vem com aquela expectativa, o frio na barriga, como se fosse a primeira vez. Mas até pela gente ser fã, nunca é a primeira vez, mas a ansiedade de estar vendo ele, o sucesso que ele está fazendo…Porque esse ano, venhamos e convenhamos, o carnaval é todo dele”, brincou.

Bruna Maria, 20, do Endoidadas do Leo, ponderou. Desejando um Pipoco de paz, ela disse que mesmo que Zona de Perigo não vença as competições para música do carnaval, o ‘gigante’ já é um vencedor por ter alcançado os tops musicais.



“Ele já é um campeão só de ter chegado ao Top 1 do Spotify Brasil. Já vencemos muito por toda a repercussão de Zona de Perigo. Vou acompanhar ele (Leo) todos os dias”, afirmou.

Em meio ao povo, nem o prefeito Bruno Reis resistiu e foi conferir a apresentação.

Na boca do povo, Leo se emocionou ao ver, ao vivo, o público cantando e dançando com Zona de Perigo. "Que momento, senhoras e senhores. Gratidão, Deus."



“Que vocês possam fazer valer a pena esse Carnaval depois de dois anos. Que vocês se divirtam muito”, desejou ele.

O gigante 'Leo Santana' chegou com força total e não deixou ninguém parado | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ao longo do percurso, Leo recebeu o carinho de membros de fãs-clubes | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ao longo do percurso, Leo recebeu o carinho de membros de fãs-clubes | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Festa vai do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

