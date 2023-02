"Lixo também tem valor", diz secretário da Setre

Presente no Circuito Osmar, no Campo Grande, na tarde desta terça-feira, 21, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães, disse ao Portal A TARDE que pretende ampliar as ações das cooperativas de catadores e catadoras de recicláveis para os festejos juninos da Bahia.

O secretário lembrou dos prejuízos do setor nos dois anos de pandemia com a ausência da festa momesca.

"A retomada do Carnaval é muito importante para Salvador e para Bahia. Cerca de 70% do trabalho informal da Bahia vem do comércio de serviços, que foi muito penalizado pela covid-19. Veja o tamanho do movimento que isso gera, especialmente, nesses empregos temporários, que movimentam bastante a economia. Aqui, o Governo do Estado, através da secretaria [Setre] mas outras secretarias como a Sema, estamos desenvolvendo o ecofolia solidária. É o 16º ano, que é o programa com os catadores de latinhas e as catadoras”.

“Foram cinco cooperativas contempladas, quase R$ 1,5 milhões investidos e 1.840 catadores e catadoras foram beneficiados. Nós superamos 90 toneladas que foi do último carnaval. Só até terça-feira, hoje pela madrugada, já tinham sido 114 toneladas de material reciclado recolhidos por essas cooperativas. São centros onde a gente distribui EPIs, onde além da distribuição, há uma estruturação por parte das cooperativas, mecanismos de comprar sem atravessador para que os catadores e catadoras tenham um rendimento maior nas suas vendas, recebe dinheiro na hora, não precisa passar para atravessador", afirmou Davidson.

"Foram mais de 12 postos instalados em todo circuito aqui em Salvador. Portanto, é uma conquista importante. O próprio governador fez uma visita em uma das nossas centrais e já indicou que os catadores e catadoras serão beneficiados em outros programas sociais do governo. Isso aqui é dar mais dignidade e trabalho decente, inclusive no Carnaval", disse.

O gestor pontuou a importância da qualificação das festividades na Bahia. " O Carnaval é um instrumento importante. Precisamos qualificar produtos importantes como carnaval e outros que nós temos pra agregar mais valor ainda a economia baiana".

Além disso, o secretário afirmou que pretende expandir o ecofolia solidária para outros períodos festivos do estado, citando o São João da Bahia, evento que o governador disse, em entrevista, que pretende transformar numa alta estação turística do estado.

"O vice-governador, que também é o coordenador do carnaval, teve no lançamento da assinatura dos nossos contratos com as cooperativas e vamos desenvolver para alguns pólos do São João. Não dá pra fazer isso em todo o estado, mas nos principais pólos vamos também levar a ecofolia solidária para um forró solidário nos principais pólos do São João do Estado da Bahia. Isso é muito interessante, porque, além do benefício para os catadores e catadores é a consciência da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente e que nós precisamos ampliar isso. As pessoas, às vezes, dão pouco valor ao lixo. Lixo também tem valor e nós precisamos agregar mais valor a isso", concluiu Davidson.